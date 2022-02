Entrega de kit escolar em Guapimirim - Izaias França - O Dia

Publicado 14/02/2022 14:38

Guapimirim – Alunos de escolas e creches da rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, começaram a receber os novos uniformes escolares. A entrega é feita diretamente na unidade de ensino. Na ocasião, os pais ou responsáveis legais precisam assinar que receberam o material.

A cerimônia de entrega aconteceu na manhã desta segunda-feira (14/2), data que marca início da volta às aulas, na Escola Municipal Professora Acácia Leitão Portella, em Parada Modelo, e contou com a presença da prefeita Marina Rocha (PMB-RJ), do vice-prefeito Natalício da Farmácia, do secretário municipal de Educação, Ricardo Almeida, e de alguns vereadores.

Em vez do tradicional branco com azul, os novos uniformes são cinza com verde. Além de camiseta e short, os estudantes estão recebendo tênis, mochila caderno, agenda escolar, caderno de caligrafia, canetas, lápis, tesoura, cola, canetinhas coloridas, entre outros itens.

“A gente economiza uma boa grana com a distribuição gratuita desse kit escolar. Uma família com quatro filhos, como a minha, teria dificuldades de comprar tantos uniformes e tantos cadernos, lápis. Esse dinheiro já ajuda a gente a comprar um arroz e uma carne, uma cesta básica para dentro de casa”, avaliou Edinei Nogueira, pai de alunos.

As aulas serão 100% presenciais. Um dos focos da Secretaria Municipal de Educação é tentar recuperar o tempo perdido de ensino à distância em meio à pandemia de coronavírus (Covid-19) que já dura quase dois anos no país e afetou o processo de aprendizado.