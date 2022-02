Novo espaço de artesanato que será inaugurado - Divulgação

Novo espaço de artesanato que será inauguradoDivulgação

Publicado 11/02/2022 17:19

Guapimirim – Artesãs e artesãos de Guapimirim, na Região Metropolitana, vão ganhar um novo espaço para se capacitarem gratuitamente. A inauguração do local acontecerá amanhã (12/2) no Ela Shopping, no Centro de Duque de Caxias. A unidade vai atender profissionais do ramo dos 13 municípios da Baixada Fluminense.

Ontem (10) ocorreu o lançamento do programa Centro de Referência de Artesanato da Baixada, sob coordenação Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECECRJ). O evento aconteceu na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio, e reuniu os secretários municipais de cultura da Baixada Fluminense.

O novo projeto terá duração de 10 meses, com aulas de segunda à sexta-feira, nos horários da manhã e da tarde. Aos sábados, serão oferecidas aulas para crianças e adolescentes de 8 a 13 anos.

Os alunos vão aprender sobre pintura em tecido, madeira e porcelana, reciclagem, crochê, bordado e modelagem de biscuit.

As inscrições para o novo Centro de Referência da Baixada começaram nessa quinta-feira (10) e vão até o próximo dia 5 de março. As aulas terão início já na segunda-feira (14/2).

“O artesanato é muito rico no Rio de Janeiro, é diverso, plural. É um mercado que oferece muitas oportunidades, mas exige capacitação. Então, estamos aqui, enquanto Estado, para incentivar projetos como este, que abram portas e garantam a geração de renda para o povo fluminense”, comentou a secretária estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros.

O novo programa de artesanato tem como base a Lei Estadual de Incentivo à Cultura e conta com o apoio de algumas empresas.

O Ela Shopping fica na Avenida Presidente Kennedy nº 1.777, no Centro de Duque de Caxias. A inscrição poderá ser feita pelo site www.artesanatonabaixada.com.br

A Baixada Fluminense é composta pelos seguintes municípios: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica.