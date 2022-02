Fachada da 67ª DP (Guapimirim) - Divulgação

Fachada da 67ª DP (Guapimirim)Divulgação

Publicado 09/02/2022 11:11

Guapimirim – Uma mulher de 28 anos, identificada pelas iniciais E. S. L., foi presa em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na tarde dessa terça-feira (8/2), por crimes de tráfico de drogas, formação de quadrilha e resistência à prisão. A captura foi feita pela 67ª DP (Guapimirim), em cumprimento do mandato judicial expedido pela Vara Criminal de Guapimirim no dia anterior (7).

A ré cumpria prisão domiciliar, enquanto aguardava o veredito. E. S. L. não estava em casa, quando os agentes foram buscá-la ontem (8), tendo sido encontrada na residência da mãe em outro bairro. Note-se que ela também descumpriu ordem judicial.

O marido de E. S. L. vendia entorpecentes em casa, por meio do WhatsApp. Ele foi para a cadeia. Na ocasião, foram apreendidos 100 papelotes de cocaína e dois tabletes de maconha. Estes dois itens estavam num freezer desligado, segundo as investigações.

Quanto à mulher, no momento do flagrante, ela agrediu os policiais, ao mordê-los e arranhá-los.

E. S. L. foi sentenciada a 9 anos e 3 meses de prisão em regime fechado, com base nos artigos 33 (comércio de drogas ilícitas) e 35 (associação criminosa) da Lei nº 11.343/2006, que trata sobre crimes relativos a entorpecentes, e no artigo 329 (resistência à prisão) da Lei nº 2.848/1940, do Código Penal.