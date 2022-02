O secretário de Educação de Guapimirim, Ricardo Almeida, destaca a importância do reforço escolar durante evento com professores - SME - Divulgação

Publicado 08/02/2022 15:59

Guapimirim – O ano letivo de 2022 nas creches e escolas da rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, começa na próxima segunda-feira (14/2).

As aulas serão 100% presenciais. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação ao O Dia, serão mantidos protocolos sanitários em decorrência da pandemia de coronavírus (Sars-CoV-2), tais como: uso de máscara e de álcool em gel, higienização dos ambientes e distanciamento seguro entre as mesas dos alunos.

Apesar da variante Ômicron, o ensino presencial já não parece mais um futuro tão distante, por conta do avanço da vacinação em crianças e adolescentes em Guapimirim. A atual fase de imunização contempla adolescentes de todas as idades, crianças sem comorbidades de 8 a 11 anos e crianças com comorbidades dos 5 aos 11 anos.

“O ano letivo de 2022 será bastante desafiador. Primeiro, será necessário restabelecer uma maior conexão entre professores e estudantes, tendo em vista que nos anos de 2020 e de 2021, parcialmente, o ensino foi remoto ou híbrido. Em segundo lugar, vamos nos empenhar ao máximo para recuperar o tempo perdido. Foram quase dois anos fora das salas de aula. O aprendizado à distância é completamente diferente do presencial, e será preciso reavaliar o quanto nossos alunos foram afetados. Esse é o cenário que nós, da educação, não só de Guapimirim, mas de todo o Brasil, vamos nos deparar. Professores e alunos vão reaprender juntos”, avaliou o secretário municipal de Educação, Ricardo Almeida.

Entre os investimentos previstos pela secretaria para o novo ano letivo estão o cumprimento de um terço de carga horária reduzida, para que os docentes possam planejar as aulas, com isso melhorando a qualidade do ensino, e a realização de reforço escolar para reduzir os prejuízos provocados pela pandemia em 2020 e 2021.

A partir de junho do ano passado, o ensino passou a ser semipresencial, com separação de alunos e turmas para evitar a superlotação nas salas. A partir de agosto, as aulas passaram a ser presenciais, com exceção para os discentes com comorbidades.

No último dia 4 de fevereiro, a Prefeitura de Guapimirim realizou uma capacitação para os profissionais de educação, cuja palestrante foi a psicóloga e pedagoga Thereza Penna Firme, sob o tema ‘Educação e Mudança: aprimorando saberes e consolidando novas práticas’. O evento deu início às atividades pedagógicas do novo ano letivo.