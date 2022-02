Fotomontagem: o mapa de cima, do dia 26/1, mostra Guapimirim na bandeira laranja; o mapa debaixo, do dia 4/2, mostra Guapimirim na cor vermelha - SES-RJ - Divulgação

Fotomontagem: o mapa de cima, do dia 26/1, mostra Guapimirim na bandeira laranja; o mapa debaixo, do dia 4/2, mostra Guapimirim na cor vermelhaSES-RJ - Divulgação

Publicado 05/02/2022 11:47

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, teve uma piora na classificação de risco de contágio de coronavírus (Covid-19) da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), passando de laranja para vermelho, ou seja, de risco “moderado” para “alto”. A informação consta no mapa de risco, divulgado nessa sexta-feira (4/2), que avalia o cenário em cidades fluminenses.

Embora Guapimirim, geograficamente, faça parte da Baixada Fluminense, que integra a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesse mapa do governo estadual aparece entre os municípios da Região Serrana, estando na bandeira de risco laranja. Os municípios foram agrupados em regiões.

As bandeiras de risco são nas seguintes cores:

* Verde: muito baixo.

* Amarelo: baixo.

* Laranja: moderado.

* Vermelho: alto.

* Roxo: muito alto.

O relatório analisa as semanas de 23 a 29 de janeiro de 2022 com a de 9 e 15 do mesmo mês.

Ao longo dessa pandemia, Guapimirim se manteve na bandeira de risco amarela na maioria das vezes. A recente piora se deve à nova onda da crise sanitária que afeta o país e aos registros de novos contágios, especialmente com a cepa Ômicron. Diariamente, centenas de pessoas buscam o Hospital Municipal José Rabello de Mello ou o Centro de Diagnóstico e Tratamento de Covid-19, ambos na referida cidade, com sintomas de coronavírus e e/ou de gripe.

Do fim do ano para cá houve oscilações: no mapa compartilhado no último dia 22 de dezembro, a mencionada cidade passou de amarelo para laranja, ou seja, de risco “baixo” para “moderado”. Já no relatório do dia 29 do mesmo mês, melhorou, ficando na cor verde, de risco “muito baixo”.

No relatório do dia 13 de janeiro de 2022, Guapimirim volta para a classificação amarela. No documento do dia 26 do mesmo mês, muda de amarela para laranja, ou seja, de risco “baixo” para “moderado”.

Até a última quinta-feira (3), Guapimirim contabilizava 9.326 casos confirmados da doença, 201 óbitos e 12 pacientes internados, sendo oito no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e quatro no Centro de Diagnóstico e Tratamento de Covid-19, conforme boletim da Secretaria Municipal de Saúde.

Durante mais de dois meses, essa cidade não registrava internações por coronavírus. Também ficou por quase três meses sem registros de mortes.