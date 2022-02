Atriz Elizângela disse não saber se teve Covid-19 - Divulgação

Atriz Elizângela disse não saber se teve Covid-19Divulgação

Publicado 03/02/2022 21:36 | Atualizado 04/02/2022 02:51

Guapimirim – A atriz Elizângela, de 67 anos, negou ser negacionista e que tenha contraído coronavírus (Sars-CoV-2) durante ‘live’ na noite desta quinta-feira (3/2) com o jornalista e apresentador Thony Di Carlo. Ela disse que teve uma pneumonia, criticou a imprensa e chamou de ‘fake news’ as reportagens que disseram que ela foi entubada.

A artista se internou com sequelas de Covid-19 em Guapimirim, cidade onde mora, no último dia 20 de janeiro, conforme divulgado em primeira mão por O Dia, e quase foi entubada, mas os médicos não viram necessidade. Quando foi hospitalizada, ela já não tinha mais o vírus. Os exames deram negativo . Ela recebeu alta no dia 23 do mesmo mês.

“Que absurdo que eu estava entubada, isso é tão irresponsável não pensar que existe uma família!”, criticou a atriz.

Segundo a atriz, ela precisou ficar hospitalizada para poder tomar medicação intravenosa devido à pneumonia e que não estaria mais tomando antibióticos há uma semana. Também contou que amanhã (4) iniciará a terceira fase de tratamento e que voltará a fazer fisioterapia pulmonar. Em 2019, ela teve efisema pulmonar.

Cabe destacar que uma semana antes, Elizângela já tinha recorrido ao Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, onde ficou internada, apresentando problemas pulmonares. Como é de conhecimento público, o coronavírus pode afetar os pulmões.

“Fizeram aquele bando de ‘fake news’ comigo sobre eu ser contra a vacina. Eu não sou contra a vacina. Sou uma senhora de 67 anos que vai tomar a vacina da gripe”, expressou.

Embora negue ser negacionista, Elizângela chegou a comparar a obrigatoriedade da vacinação ao estupro numa postagem publicada em dezembro de 2020 nas redes sociais.

Questionada pelo anfitrião, ela falou que não se vacinou porque não pode e porque não quer, e que a vacina seria um ‘experimento’. “Eu não sou cobaia”, completou.

Indagada por Thony Di Carlo se ela teve Covid-19, disse não saber: “Eu nem sei se tive Covid. Se tive foi muito leve, durante todo esse tempo esse treco. Busquei foi me fortalecer, fazer as coisas que pudessem botar meu organismo legal, firme, zinco, aquelas coisas, vitamina D, e foi o que fiz durante todo esse tempo. Nem ninguém aqui em casa teve”.

A ex-apresentadora de TV fez críticas à imprensa e falou que no passado esta era ‘mais suave’. “Usaram a minha imagem de forma horrorosa”, acusou.

“Infelizmente, tem pessoas, que não sei o que têm na cabeça, para lacrar, ficam falando coisas absurdas”, criticou.

O jornalista Thony Di Carlo endossou as falas da atriz, ao afirmar que as pessoas ‘estão frustradas por ela estar viva e que o ser humano está podre’ e ainda comparou o caso do ator Tarcísio Meira, que, apesar de imunizado contra o coronavírus, faleceu.

Perguntada se pretendia processar quem noticiou que ela se infectou de Covid-19, Elizângela respondeu que não pretendia e que não valia a pena.

A ‘live’ teve pico de mais de 600 internautas simultâneos e foi mais um bate-papo sem confrontos.