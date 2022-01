A atriz não tem mais o vírus, no entanto apresentou graves sequelas - Divulgação

Publicado 21/01/2022 17:49

Guapimirim - O quadro clínico da atriz Elizângela é considerado estável no momento, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio, à reportagem, na tarde desta sexta-feira (21/1).

A paciente apresentou boa evolução clínica nas últimas horas, está lúcida e não tem reclamado de dor. A saturação está boa e o oxigênio está em baixo fluxo.

Conforme noticiado em primeira mão por O Dia no final desta madrugada (21), a artista deu entrada ontem (20) na rede municipal de saúde de Guapimirim, com quadro clínico grave. Ela chegou a ficar na sala vermelha do Hospital Municipal José Rabello de Mello para ser estabilizada, mas agora está no Centro de Terapia Intensiva (CTI).