Fotomontagem: No mapa de cima, Guapimirim aparece na classificação verde; no mapa abaixo, está na zona amarela de risco de Covid-19 - SES-RJ

Fotomontagem: No mapa de cima, Guapimirim aparece na classificação verde; no mapa abaixo, está na zona amarela de risco de Covid-19SES-RJ

Publicado 25/01/2022 16:13

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, voltou a ficar na classificação amarela no mapa de risco de coronavírus (Covid-19). De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro no dia 5 de janeiro, a referida cidade estava na classificação verde, de muito baixo. Já no informativo do dia 13 deste mês, amarela, considerado baixo.

A mudança na classificação se deve à nova onda da pandemia, com o surgimento da variante Ômicron, o que tem feito com que centenas de guapimirienses procurem diariamente atendimento médico, apresentando suspeita de Covid-19 e com sintomas gripais.

Os 92 municípios fluminenses foram agrupados em uma das nove regiões estabelecidas pela Secretaria de Estado de Saúde. No mapa de classificação de risco, Guapimirim aparece na Região Serrana em vez de Metropolitana I ou II.

Geograficamente, Guapimirim está inserido na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e faz parte das 13 cidades da Baixada Fluminense.

No mapa apresentado em 20 de outubro de 2021, Guapimirim estava na zona de classificação amarela, considerada de “baixo” risco de contaminação. E assim se manteve em 27 de outubro.

No mapa divulgado em 27 de novembro, por exemplo, a mencionada cidade já apresentou evolução ao estar na classificação verde, considera de “muito baixo” risco.

Já no mapa compartilhado em 22 de dezembro, o município apresentou uma piora, passando de amarela para laranja. Esta última significa risco “moderado” de contágio.

Já na semana seguinte (29/12), Guapimirim volta para a classificação verde, de risco “muito baixo” e se manteve na cor da esperança até 5 de janeiro deste ano.

A melhoria na classificação de risco se deve ao avanço da vacinação e a recente piora, às festividades de fim de ano em decorrência de aglomerações, não uso de máscara, violação de protocolos sanitários e o avanço da Ômicron em território fluminense.

Por mais de dois meses, Guapimirim ficou sem notificações de internações por coronavírus. A situação mudou há uma semana. Desde novembro do ano passado, não há registro de óbitos.

Do início da pandemia em 2020 até essa segunda-feira (24), Guapimirim contabilizou 8.258 casos confirmados de Sars-CoV-2 e 197 mortes, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.