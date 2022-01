Alguns dos imunizantes utilizados no Brasil contra o coronavírus - Johaehn - Pixabay - Creative Commons

Publicado 27/01/2022 21:04 | Atualizado 27/01/2022 21:05

Guapimirim – A Secretaria Municipal de Saúde de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, decidiu estender a vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV-2), que ocorrerá entre o final da tarde e o início da noite nos próximos dias, para os adultos em geral, idosos e adolescentes. A imunização acontecerá das 16h às 19h, sendo amanhã (28/1) na Praça Paulo Terra, no Centro, e na segunda-feira (31), na praça do Vale das Pedrinhas.

Antes, a vacinação nessa faixa horária diferenciada e nesses locais seria exclusivamente para crianças de 8 a 11 anos sem comorbidades.

Com a inclusão das demais populações-alvo, será possível tomar a primeira, segunda, terceira ou quarta dose. Esta última é válida para pessoas imunossuprimidas que tomaram a terceira dose há mais de quatro meses, tais como: portadores de HIV, pacientes com transplante de órgãos, entre outros tipos de comorbidades e/ou deficiência listadas no Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.

A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB-RJ), instou a população a atualizar a vacinação contra o Covid-19 em vídeo postado nas redes sociais. Ela também mencionou a alta demanda de pessoas que recorrem às unidades de saúde com suspeitas de coronavírus e/ou sintomas gripais.

Embora essa etapa de imunização esteja focada em crianças sem comorbidades a partir dos 8 anos, vale lembrar que aquelas, a partir dos 5 anos, que tiverem comorbidades ou deficiências podem se imunizar normalmente.