Pórtico de GuapimirimDivulgação

Publicado 24/01/2022 14:43

Guapimirim – O prazo para quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022 com 15% de desconto em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi prorrogado para até o próximo dia 28 de janeiro, segundo a Secretaria Municipal de Fazenda. Antes, a data limite era até 15 deste mês

Para ter direito a esse percentual de desconto, o pagamento deverá ser feito em cota única.

Após o dia 28 de janeiro, o pagamento em cota única terá percentuais menores de desconto, como 10% ou 5%, a depender da data.

Quem não puder pagar à vista poderá parcelar o imposto, no entanto sem o devido desconto.

O carnê poderá ser emitido no site da Prefeitura de Guapimirim www.guapimirim.rj.gov.br . No portal há um menu chamado “IPTU Online”. O contribuinte deverá informar o CPF ou CNPJ do titular do imóvel e a inscrição do IPTU.