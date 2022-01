Pórtico de Guapimirim - Divulgação

Guapimirim

Publicado 04/01/2022 16:37

Guapimirim – O proprietário de imóvel em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que liquidar em cota única o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2022 até o próximo dia 15 de janeiro terá 15% de desconto.

Para pagamento em cota única entre os dias 16 de janeiro e 15 de fevereiro, o desconto será de 10%. E para quitação à vista entre 16 de fevereiro e 15 de março, o desconto será de 5%.

Também será possível parcelar o IPTU 2022 em até 10 vezes sem juros. Nesse caso, não será concedido desconto.

O carnê poderá ser emitido no site da Prefeitura de Guapimirim www.guapimirim.rj.gov.br . No portal há um menu chamado “IPTU Online”. O contribuinte deverá informar o CPF ou CNPJ do titular do imóvel e a inscrição do IPTU.

O proprietário que não tiver acesso à internet para emitir a guia de IPTU poderá comparecer à Secretaria Municipal de Fazenda de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Avenida Dedo de Deus nº 1.161, bairro Cantagalo, na sede atual da prefeitura.

O documento também poderá ser emitido no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Maria Mercedes Rosa de Carvalho, às terças e quintas-feiras, das 9h às 16h, na Rua Antônio Raposo Tavares nº 19, no Vale das Pedrinhas.

O IPTU poderá ser pago em agências bancárias, casas lotéricas e aplicativos de bancos.

O dinheiro do IPTU serve para que as prefeituras possam custear a máquina pública. Ao menos 25% do montante arrecadado precisa ser investido em educação e outros 15% em saúde. Ademais, o imposto é usado para pagar servidores e promover melhorias urbanas e de infraestrutura.