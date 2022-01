Imagem ilustrativa de coronavírus - Gerd Altmann - Pixabay - Creative Commons

Imagem ilustrativa de coronavírusGerd Altmann - Pixabay - Creative Commons

Publicado 28/01/2022 14:15 | Atualizado 28/01/2022 14:18

Guapimirim – A rede municipal de saúde de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, já tem pelo menos 10 pacientes internados com coronavírus (Sars-CoV-2), sendo seis no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e quatro no Centro Municipal de Atendimento e Triagem do Covid-19, de acordo com o boletim divulgado pela prefeitura nessa quinta-feira (27/1).

Um dado sobre os internações chamou atenção. Segundo a prefeita Marina Rocha (PMB-RJ), em vídeo publicado ontem (27), de nove pacientes internados, apenas um estaria com o esquema vacinal completo. Desse total, cinco pacientes são de Guapimirim, dois de Magé, na Baixada Fluminense, e dois de Teresópolis, na Região Serrana.

“É muito importante a gente ficar em dia com a vacinação. O fluxo de positivados na nossa unidade hospitalar e no nosso centro de Covid-19 ainda está muito grande. Mas vale ressaltar que de nove internados no nosso hospital, sendo cinco de Guapimirim, dois de Magé e dois de Teresópolis, somente um paciente está em dia com a sua vacinação”, contou a mandatária guapimiriense.

Guapimirim ficou por mais de dois meses , de novembro de 2021 a janeiro de 2022, sem pacientes internados pela doença. No último dia 17 deste mês, a situação mudou, devido ao avanço da variante Ômicron no estado do Rio de Janeiro.

Entre esses novos pacientes estava a atriz Elizângela, que deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, no último dia 20 de janeiro. Ela teve alta três dias após, no domingo (23), e está se tratando em casa. Na última terça-feira (25), O Dia conversou com uma pessoa próxima dela que contou que a artista se recuperava bem e que não tinha mais Covid-19 e lembrou que ela já teve o mesmo problema de saúde em 2019, uma efisema pulmonar, antes da pandemia. Essa mesma pessoa disse não poder confirmar se a ex-apresentadora de TV estaria ou não utilizando um suporte de oxigênio.

Desde o início da pandemia em fevereiro de 2020 até essa quinta-feira (27), Guapimirim já contabilizou 8.962 casos confirmados da enfermidade. O município se mantém estável com 197 óbitos, com último registro em novembro passado. O avanço na imunização ajuda a explicar isso.

Vacinação para crianças

A Secretaria Municipal de Saúde de Guapimirim realizará a vacinação de crianças de 8 a 11 anos nesta sexta-feira (28), das 16h às 19h, na Praça Paulo Terra, no Centro. E na segunda-feira (31), a imunização acontecerá na praça do Vale das Pedrinhas, no mesmo horário.

A novidade é que se algum dos pais ou responsável legal não puder levar a criança, poderá preencher e assinar um termo de responsabilidade, autorizando que outro parente ou conhecido leve a criança para ser imunizada contra o coronavírus.

Tanto crianças quanto adolescentes poderão receber alguma dose da Pfizer ou da Coronavac. Esta última foi aprovada recentemente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para esses públicos-alvo.

Na ocasião e nesses mesmos locais haverá vacinação para as demais populações-alvo.

Para se imunizar, é preciso mostrar um documento com foto, um comprovante de residência, a caderneta de vacinação e o Cartão do SUS.