Atriz Elizângela está internada em estado grave com Covid-19 | Guapimirim | O Dia

Em 2017, Elizângela interpretou a personagem Aurora na novela A Força do Querer, da TV Globo - TV Globo - Divulgação

Em 2017, Elizângela interpretou a personagem Aurora na novela A Força do Querer, da TV GloboTV Globo - Divulgação

Publicado 21/01/2022 04:54

Guapimirim – A atriz Elizângela, de 67 anos, está internada em estado grave com coronavírus (Sars-CoV-2) no Centro de Tratamento de Covid-19, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A informação foi revelada por uma paciente ao O Dia.

A reportagem apurou com uma pessoa próxima que Elizângela nunca se vacinou contra o coronavírus, o que pode justificar o quadro grave, tendo em vista que a imunização ajuda a criar anticorpos e fazer com que os contágios fiquem mais leves.

Moradora de Guapimirim, a atriz é um dos três pacientes que deu entrada esta semana na rede municipal de saúde com a doença, após mais de dois meses sem nenhum registro de internação na cidade.

Em dezembro de 2020, Elizângela causou polêmica nas redes sociais ao comparar a obrigatoriedade da vacinação com o estupro. Na época, ela postou uma imagem de uma seringa com a legenda “Penetração forçada sem consentimento... É estupro”, acompanhada do texto “Meu corpo, minhas regras”. No instagram, por exemplo, o post aparece borrado, informando se tratar de conteúdo sensível.

A atriz escolheu Guapimirim para morar e é muito querida pela população. Bastante atenciosa com os fãs, é possível vê-la nas ruas tirando fotos e fazendo selfies.