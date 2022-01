Imagem ilustrativa de uma pessoa liberando o coronavírus enquanto fala - Mohamed Hassan - Pixabay - Creative Commons

Publicado 20/01/2022 15:19 | Atualizado 20/01/2022 15:22

Guapimirim – A rede municipal de saúde de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, voltou a ter pacientes internados com coronavírus (Sars-CoV-2) após mais de dois meses sem nenhum registro.

O primeiro paciente deu entrada no Centro de Tratamento de Covid-19 na última segunda-feira (17/1). O segundo ingressou na mesma unidade no dia seguinte (18). Até o momento já são três casos, sendo este último, ontem (19).

Guapimirim estava sem pacientes internados desde o passado dia 5 de novembro, quando o último deixou a unidade de saúde.

As novas internações ocorrem em meio ao avanço das contaminações por diferentes variantes do coronavírus, tais como Gama, Delta e agora Ômicron. Nas últimas semanas, a rede municipal de saúde tem registrado uma procura diária de centenas de pessoas com sintomas gripais e suspeitas de Covid-19.

A alta nas internações, não só em Guapimirim como em todo o país, pode ser explicada por diferentes fatores, entre eles a infecção por cepas mais agressivas e o relaxamento de medidas sanitárias como o uso de máscara em locais públicos, higienização das mãos e a questão de evitar aglomerações. As festividades de fim de ano podem ter contribuído para um novo agravamento da doença.

Desde o início da pandemia no Brasil – fevereiro de 2020 – até essa quarta-feira (19), o citado município já tinha registrado 7.878 casos confirmados da doença.

No último dia 14 de janeiro, Guapimirim contabilizava um total de 7.139 casos confirmados de coronavírus, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Em menos de uma semana, houve 739 novos registros.

Por outro lado, Guapimirim se mantém no controle até o momento em relação ao quantitativo de óbitos. Atualmente, tem 197 mortes desde o começo da pandemia. O último registro foi há mais de dois meses. Isso pode ser explicado com o avanço da vacinação no país, o que melhorou a imunidade da população e fez com que os novos contágios fossem um pouco mais leves para inúmeras pessoas.