A AstraZeneca foi autorizada no Brasil ao mesmo tempo que a CoronavacMika Baumesteir - Unsplash - Uso gratuito

Publicado 12/11/2021 17:14

Guapimirim – A cidade de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, não registra novas internações por coronavírus (Sars-CoV2) há sete dias. O último paciente deixou a rede municipal de saúde no último dia 5 de novembro, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde ao O Dia.

Também há uma semana não são registrados novos casos da doença. O êxito pode ser atribuído ao avanço da campanha de vacinação. Dados da Secretaria de Estado de Saúde, desta sexta-feira (12/11), mostram que ao menos 43.593 pessoas receberam a primeira dose ou a dose única de algum dos quatro imunizantes disponíveis no Brasil. A meta preliminar do governo fluminense era imunizar 45.667 pessoas nessa cidade, o que significa que 95,46% das populações-alvo estão vacinadas.

Entende-se como populações-alvo os diferentes públicos-alvo destinados a receber a vacinação, conforme Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.

Um total de 29.590 pessoas recebeu a segunda dose de vacina, ainda segundo o governo fluminense. Ao somar a primeira e a segunda dose, conclui-se que foram aplicadas um total de 73.183 doses.

Ao menos 2.511 pessoas já receberam a terceira dose, entre elas idosos, profissionais de saúde, imunossupromidos, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência. A aplicação de dose de reforço começou no último dia 23 de setembro, há quase dois meses.

A aplicação de dose extra tem por intuito controlar o avanço da pandemia e garantir imunidade ao vírus. O imunizante aplicado nessa terceira dose não é o mesmo da primeira ou segunda dose. Especialistas afirmam que a combinação de

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Guapimirim, até ontem (11) já tinha sido aplicado um total de 77.281 doses de vacinas, sendo 44.121 em primeira fase e mais 33.160 em segunda dose. Os dados são atualizados diariamente.

Ao menos 5.255 adolescentes de 12 a 17 anos receberam a primeira dose do imunizante da Pfizer, o único autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para essa faixa etária. Eles começaram a ser vacinados a partir do dia 25 de agosto deste ano.

Para os demais públicos, estão disponíveis todos os quatro tipos de vacina: Coronavac, AstraZeneca, Janssen e Pfizer. Foi nessa ordem que elas começaram a ser usadas no país.

Guapimirim tem 61.388 habitantes, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Atualmente, há 29 casos considerados suspeitos de Covid-19. Embora estejam listados em tal condição, vários deles podem indicar viroses.

Do início da pandemia, em 2020, até essa quinta-feira (11), o município contabilizou 197 óbitos. No mesmo período, foram registrados 6.326 casos confirmados da doença.