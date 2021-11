Fachada da Escola Municipal Santa Eugênia, em Guapimirim - Google Street - Divulgação

Publicado 12/11/2021 11:42

Renovação de matrícula e transferência

Guapimirim – A matrícula dos alunos de Ensino Fundamental na rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, precisa ser renovada até o próximo dia 30 de novembro nas próprias escolas. No caso de estudantes menores de idade, o ato deverá ser feito pela mãe, pai ou outro responsável legal. E no caso dos acima de 18 anos, pelos próprios alunos.

No caso de transferência para outra escola da rede municipal de ensino, o período é de 1º a 3 de dezembro deste ano.

A matrícula dos estudantes já remanejados deverá ser feita entre os dias 6 e 10 de dezembro próximos.

Estudantes que estão concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental em 2021 e vão migrar para o Ensino Médio, da rede estadual de educação, deverão ficar atentos, pois o governo estadual tem calendário próprio e as inscrições deverão ser feitas no portal Matrícula Fácil, conforme explicado por O Dia.

Inscrição de novos alunos

Já as inscrições de novos alunos para a rede municipal de ensino de Guapimirim estão programadas para acontecer do dia 17 ao dia 21 de janeiro de 2022 diretamente na escola pretendida. Essa etapa é válida para o ingressos estudantes que nunca estudaram na rede municipal de Guapimirim e também para os casos de transferência externa como os discentes oriundos de outros municípios ou também da rede particular.

A divulgação da listagem dos estudantes por turmas será divulgada entre o final de janeiro e início de fevereiro de 2022 na própria escola.

Cronograma:

* De 03/11/2021 a 30/11/2021 – Renovação de matrícula para os alunos que já estudam na rede municipal de ensino de Guapimirim.

* De 01/12/2021 a 03/12/2021 – Transferência dos alunos para outras unidades de ensino.

* De 06/12/2021 a 10/12/2021 – Matrícula dos alunos remanejados diretamente nas novas unidades de ensino.

* De 17/01/2022 a 21/01/2022 – Período de matrícula de novos alunos que nunca estudaram na rede municipal de ensino de Guapimirim e dos que buscam transferência externa.

* De 24/01/2022 a 31/01/2022 – Período de organização das turmas por parte da Secretaria Municipal de Educação.