Em pé está o governador do RJ, Cláudio Castro, falando aos presentes; no canto à direita, de camisa azul, está o secretário de Desenvolvimento Econômico de Guapimirim, Leonardo Guimarães - Divulgação

Publicado 09/11/2021 16:12

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, integrará a Rede de Negócios da Serra Verde Imperial (Mercoserra) a partir do próximo dia 18 de novembro. Trata-se de uma associação privada de fomento ao turismo e à economia numa região turística conhecida como Serra Verde Imperial composta por cidades da Região Serrana.

A adesão de Guapimirim a essa entidade foi formalizada no último dia 5 deste mês, com a participação do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Leonardo Guimarães, durante o evento “Construindo um novo Estado do Rio de Janeiro”. O encontro aconteceu em Teresópolis e foi promovido pela Prefeitura de Teresópolis, com o apoio da Mercoserra. Entre os presentes estavam representantes dos municípios da região, empresários, políticos, incluindo o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Durante o evento, o mandatário fluminense recebeu da Mercoserra um ofício, contendo pedidos para estimular o desenvolvimento econômico, tais como: prorrogação de redução de alíquota do ICMS, tratamento tributário especial para a instalação de novos condomínios industriais, estudo de viabilidade para a instalação de um aeroporto em Nova Friburgo, entre outras questões.

O objetivo dessa rede de negócios é estimular a compra e venda de produtos e serviços de empresas da região e a realização de eventos. Outra importante vantagem é que os entes associados poderão ter mais facilidade para obter empréstimos para o desenvolvimento dos negócios pela Agência Estadual de Fomento (AgeRio), por exemplo.

Atualmente, a Mercoserra é integra os municípios de Petrópolis – onde funciona a sede –, Teresópolis e Nova Friburgo. A entidade já existiu na década de 1980, com 800 associados, e foi reativada em 2017 por esses três municípios. A posse dessa então diretoria aconteceu em março de 2018.

A Mercoserra foi relançada com a proposta de lograr 300 associados por município, ou seja, 300 estabelecimentos. Fazem parte desse bloco agências de turismo, pousadas, restaurantes, supermercados, lojas de roupas e de veículos, cervejarias, entre outros segmentos.

O município de Areal também vai integrar essa associação privada na mesma data que Guapimirim.