Momento da prisão de Tico LH nesta segunda-feira (8/11) - Divulgação

Publicado 08/11/2021 15:07 | Atualizado 08/11/2021 15:08

Guapimirim – Um homem de 22 anos foi preso preventivamente em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (8/11), por tentativa de homicídio qualificado. Leandro Henrique Batista da Costa – vulgo Tico LH – é acusado de tentar matar um adolescente de 17 anos no último dia 28 de setembro. A nova captura foi feita por policiais da 67ª DP (Guapimirim).

A prisão preventiva pode ocorrer em qualquer fase da investigação policial e/ou da ação penal e não tem prazo para que o acusado seja liberado.

A ordem de prisão foi expedida pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim na última sexta-feira (5).

Entenda o caso

Tico LH já tinha sido preso em flagrante, em setembro passado, pelo mesmo delito, conforme noticiado por O Dia. Ele foi capturado por agentes da Supervisão de Graduado do 34º Batalhão da Polícia Militar, com o apoio do Setor RP Delta do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) dessa cidade. Mas, no dia seguinte à prisão, ele acabou sendo solto durante audiência de custódia na Comarca da Capital.

O acusado e o adolescente integram facções criminosas diferentes. As investigações preliminares apontam que o motivo da briga teria sido uma disputa por locais de venda de entorpecentes. Um dos tiros disparados por Leandro Henrique atingiu as nádegas da vítima.

Na ocasião, a polícia conseguiu prender em flagrante o acusado, porque o adolescente, enquanto estava internado no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, contou aos agentes o ocorrido.

A nova prisão de Tico LH foi baseada nos artigos 121 e 14 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940).

O acusado tem passagens pela polícia por crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de armas.

Adolescente apreendido

O adolescente foi apreendido em flagrante por ato análogo ao tráfico de drogas, na última sexta-feira (5). A ação foi realizada por policiais do 34º BPM. Ele foi levado para o Centro de Socioeducação Dom Bosco – antigo Instituto Padre Severino –, na Ilha do Governador, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.

O nome dele não será divulgado, em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/1990.