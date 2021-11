Há inúmeras formas de fazer cultura, e algumas delas serão premiadas - jcomp - Freepik - Creative Commons

Publicado 03/11/2021 11:55

Guapimirim – A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, lançou, nessa segunda-feira (1/11), cinco editais para a realização de eventos culturais e de documentário que totalizam R$ 126.391,25. As inscrições estão abertas e vão até o próximo dia 30 de novembro. Podem participar artistas e produtores culturais, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, incluindo microempreendedores individuais (MEIs).

Os editais são para os seguintes projetos:

* Edital 1: festival de artes cênicas: dança, teatro ou circo.

* Edital 2: festival de música.

* Edital 3: Festival #Saborearte – Artes visuais, artesanato, literatura e gastronomia.

* Edital 4: Festival da Nossa Gente – Cultura Popular, Expressões Culturais e Patrimônio.

* Edital 5: Documentário Nossa História.

O edital 5 terá como premiação o valor de R$ 26.391,25. Os demais, R$ 25 mil cada. As cifras fazem parte do Fundo Municipal de Cultura. Os candidatos deverão cumprir com exigências estabelecidas pela Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020), de incentivo à cultura.

Para todos os editais, uma das exigências é a de que pelo menos 80% das pessoas envolvidas nos projetos residam em Guapimirim.

Os projetos deverão ser executados entre 1º de janeiro e 10 de abril de 2022. O prazo de cumprimentos das atividades poderá ser estendido por até 12 meses em caso de estado de calamidade pública, como um novo agravamento da pandemia de coronavírus (Covid-19), por exemplo.