Imagem ilustrativa de um coronavírusPixabay - Creative Commons

Publicado 30/10/2021 05:35

Populações-alvo

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá o “Sabadou da Repescagem”. A ação é uma nova oportunidade para que a população se vacine contra o coronavírus (Sars-CoV2). O evento ocorrerá exclusivamente na Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro, das 8h às 11h deste sábado (30/10).

Haverá repescagem para a aplicação da terceira dose em idosos a partir dos 60 anos e profissionais de saúde. O critério é que tenham recebido a segunda dose há mais de seis meses.

Vai haver aplicação de dose adicional para pessoas imunossuprimidas. Nesse caso, o critério é que tenham recebido a segunda dose há mais de 28 dias.

Também haverá repescagem para todas as pessoas, a partir dos 12 anos, que deixaram de tomar a primeira ou a segunda dose quando a vacinação já estava liberada para determinadas faixas etárias.

Intervalo entre primeira e segunda dose reduzido

O intervalo entre a primeira e a segunda dose de vacina foi reduzido de 12 semanas – três meses, aproximadamente – para oito semanas, ou seja, dois meses. Isso, no caso da AstraZeneca e da Pfizer. Portanto, quem recebeu a primeira dose e está com agendamento para ser imunizado com a segunda dose três meses após poderá retornar aos postos de saúde um mês antes.

A mudança no período entre as duas doses tem por objetivo reforçar a imunidade, tendo em vista o avanço de variantes do Covid-19 no país.

Números da vacinação

O Dia indagou a Secretaria Municipal de Saúde, ontem (29), acerca do quantitativo de indivíduos que receberam a terceira dose de vacina, tendo em vista que a prefeitura continua divulgando apenas os números de primeira e segunda doses. Quando a reportagem receber os novos dados, os mesmos serão publicados numa nova matéria.

A aplicação de dose extra começou no último dia 22 de setembro, há mais de um mês, tendo como população-alvo idosos a partir dos 85 anos.

O boletim divulgado nessa sexta-feira (29) mostrava um total de 73.751 doses aplicadas, sendo 43.920 em primeira dose e mais 29.831 em segunda dose.

Ao menos 5.207 adolescentes já se vacinaram em Guapimirim. O único imunizante aprovado para eles é o da Pfizer.

Desde o início da pandemia, o referido município já registrou 195 óbitos e 6.323 casos confirmados da doença. No atual momento, há apenas dois pacientes internados no centro de terapia intensiva (CTI).