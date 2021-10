Material apreendido durante a captura de acusado - 34º BPM - Divulgação

Material apreendido durante a captura de acusado34º BPM - Divulgação

Publicado 28/10/2021 20:14

Guapimirim – Um homem foi preso com 208 pinos de cocaína em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (28/10). Com Josiel de Souza Vieira, de 41 anos, também foram apreendidos dois rádios transmissores e R$ 419 em espécie.

A captura foi feita pelo 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM) no bairro Jardim Guapimirim. Os agentes faziam ronda pela região, quando foram informados de que havia alguém comercializando entorpecentes. O material apreendido foi encaminhado a 67ª DP (Guapimirim).

A prisão de Josiel Vieira foi feita com base no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que trata sobre crime de tráfico de drogas. As investigações apontam que o acusado seria vinculado à facção Comando Vermelho.