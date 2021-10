A carreta branca teve a parte da frente completamente destruída. Clique na imagem para visualizar por completo - Reprodução Internet

A carreta branca teve a parte da frente completamente destruída. Clique na imagem para visualizar por completoReprodução Internet

Publicado 26/10/2021 10:35

Guapimirim – Um grave acidente envolvendo duas carretas na BR-116 (Rodovia Rio-Teresópolis) provocou congestionamento nos dois sentidos da via, na tarde dessa segunda-feira (25/10). O fato ocorreu entre os KM 101 e 102, na altura do bairro Monte Olivete, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O caminhão de cor branca seguia na pista sentido Teresópolis. O motorista teria perdido o controle e acabou batendo no caminhão de cor azul. A cabine do caminhão branco ficou completamente destruída. Uma pessoa ficou ferida, tendo sido socorrida pela Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) e levada para um hospital no município vizinho de Teresópolis.

O tempo está chuvoso na região, o que faz com que as pistas fiquem mais escorregadias.

Com apenas uma das pistas liberadas, o trecho passou a funcionar nos dois sentidos, com acesso controlado pela concessionária.