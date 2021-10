Alguns dos imunizantes usados no Brasil contra o coronavírus - Johaehn - Pixabay - Creative Commons

Publicado 24/10/2021 20:37

Guapimirim – A Secretaria Municipal de Saúde de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está antecipando a aplicação da segunda dose de vacina contra o coronavírus (Sars-CoV2). Antes, o intervalo entre a primeira e a segunda dose era de 12 semanas, ou seja, de três meses aproximadamente. Agora o tempo entre uma dose e outra é de oito semanas, isto é, dois meses.

Quem recebeu a primeira dose há pelo menos 60 dias já pode retornar ao posto de saúde para receber a segunda aplicação. A medida entrou em vigor na última sexta-feira (22/10).

Pessoas a partir dos 12 anos que ainda não tomaram sequer a primeira dose poderão comparecer a algum dos postos de vacinação para ser imunizado contra o Covid-19.

A antecipação da segunda dose está ocorrendo na capital carioca, em São Paulo, no Distrito Federal e em outras regiões do país, por exemplo, principalmente para os imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca.

No caso da Coronavac, a medida não se aplica, porque o intervalo entre uma dose e outra não costuma ser superior a 28 dias. E quanto a da Janssen, esta é de dose única.

Para se vacinar, é preciso apresentar um documento com foto, um comprovante de residência, o Cartão do SUS e a caderneta de vacinação.

Nessa segunda-feira (25/10), a imunização ocorrerá das 8h às 11h em cinco dos seis postos destinado à campanha:

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.