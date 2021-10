Imagem ilustrativa de pessoas nadando - drobotdean - Freepik - Creative Commons

Publicado 21/10/2021 13:48

Guapimirim – Estão abertas as inscrições para aulas de natação e de hidroginástica em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O prazo é até o próximo dia 5 de novembro. Para isso, é preciso comparecer à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na Avenida Dedo de Deus nº 820, no Centro, na antiga sede da prefeitura. Podem se inscrever os interessados que fizeram a pré-inscrição entre julho e agosto deste ano.

As atividades esportivas vão contemplar crianças e adultos a partir dos 5 anos. As aulas serão divididas por faixas etárias.

Uma das exigências para os adultos participarem é ter se vacinado contra o coronavírus (Sars-CoV2), com as duas doses em dia ou com a dose única.

À medida que a população está se vacinando, aos poucos as atividades em ambientes públicos voltam à normalidade.

Para a inscrição, é preciso apresentar os seguintes itens:

* Cópia da carteira de identidade

* Cópia do CPF

* Cópia do comprovante de residência

* Cópia da caderneta de vacinação com as duas doses ou a de dose única contra o coronavírus (Covid-19)

* Caderneta de vacinação (para as crianças)

* Atestado médico que autorize a atividade esportiva

* Foto 3 x 4