O futebol é para todas e todos - Jannoon028 - Freepik - Creative Commons

Publicado 15/10/2021 17:47

Guapimirim – Um torneio de futebol feminino será realizado em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, das 8h às 17h, do próximo domingo (17/10), na quadra de grama sintética do bairro Sapê. O evento faz parte do calendário de celebração do Outubro Rosa – campanha de prevenção ao câncer de mama – e está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Serão nove times participantes, cada um com seis atletas cada: Guapimirim, Paiol, Corte 8, União Feminina, União Feminina II, Articular, Só Cria, Projeto Social Esportivo R5 e Projeto Social Esportivo R5 II. As equipes são dos municípios de Guapimirim, Magé, Teresópolis e Duque de Caxias.

Na ocasião, serão distribuídos panfletos e haverá ações de conscientização sobre a importância de se prevenir contra o câncer de mama. O campeonato é gratuito e aberto ao público.

A quadra onde acontecerão os jogos foi entregue aos moradores do bairro Sapê, em agosto deste ano. A região foi a primeira a receber o programa “Meu Bairro Agora é Diferente”, que incluiu pavimentação, a implementação da fossa séptica ecológica, a execução do Projeto Embolso Social, entre outras ações de urbanização.