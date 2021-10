Clique na imagem para visualizar por completo. Fotomontagem: na imagem de cima, o caminhão estacionado; na imagem debaixo, sendo furtado - Divulgação

Publicado 13/10/2021 18:20 | Atualizado 13/10/2021 18:26

Guapimirim – Um caminhão foi furtado num posto de gasolina no final da noite dessa terça-feira (12/10), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O caso ocorreu no posto Repsol, no bairro Jardim Guapimirim, às margens da Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116). O veículo é da cor ver escuro e placa LGR-4592. O caso foi denunciado a 67ª DP (Guapimirim).

O veículo pertence ao caminhoneiro Olímpio Pereira Neto, que depende do mesmo para trabalhar, e ficava estacionado gratuitamente no posto de combustível.

Imagens do local, feitas a partir das 22h46, das quais O Dia teve acesso, mostram uma certa movimentação em torno do veículo. A reportagem conversou com o caminhoneiro, que contou que um dos ladrões chegou a pedir ajuda a um funcionário do posto, porque a bateria estava “arreada”. Os criminosos fizeram uma “chupeta” para conseguir ligá-lo.

E segundo Olímpio Pereira, o empregado do estabelecimento teria pensado que um dos homens que participou do furto fosse funcionário do caminhoneiro.

O crime contou com o apoio de mais uma ou duas pessoas. Ao menos essa é a impressão que se tem ao analisar as imagens. Um carro convencional fazia a cobertura.

A ação durou rápido. Às 22h54, o caminhão saía do posto. O proprietário só deu falta no dia seguinte (13), quando um motorista auxiliar foi ao local. Não havia nenhuma carga no veículo.

Denúncias sobre o paradeiro do caminhão podem ser feitas ao telefone 190, da Polícia Militar. A ligação é gratuita.