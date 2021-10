Base de Imunização da Praça da Emancipação - Foto: Izaias França

Publicado 13/10/2021 06:27

Guapimirim – Chegou a vez dos idosos com 60 anos ou mais tomarem a terceira dose de vacina contra o coronavírus (Sars-CoV2) em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (13/10). O horário é o de sempre: das 8h às 11h.

Para receber essa dose extra, é fundamental ter se vacinado há mais de seis meses. Também haverá aplicação de dose adicional para profissionais de saúde, e o requisito é o mesmo.

Até a última sexta-feira (8), a população-alvo da terceira dose era de pessoas com 70 anos ou mais, e agora decresceu para a partir dos 60. Isso significa que pessoas com 61, 62 ou mais podem se imunizar normalmente, contanto que respeite o período da última dose.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, quem tomou duas doses de Coronavac, por exemplo, receberá uma terceira de outro fabricante. E quem recebeu duas doses de AstraZeneca não receberá de novo esta nem da Janssen, e sim da Pfizer ou Coronavac. O mesmo critério será adotado para as demais vacinas.

Para se vacinar, é preciso apresentar um documento com foto (ex.: carteira de identidade, de trabalho, de motorista ou de entidade de classe profissional), comprovante de residência, caderneta de vacinação e Cartão do SUS.

A imunização acontecerá nos seguintes locais:

* Drive-thru da Cotia

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas