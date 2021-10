Estação de Guapimirim - Wikipédia - Creative Commons

Publicado 11/10/2021

Guapimirim – O momento é de contagem regressiva para que o trem da Supervia volte a circular em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O retorno do serviço para essa cidade está previsto para o próximo dia 18 de outubro (segunda-feira), daqui a uma semana.

Desse modo, as estações Parada Ideal, Jardim Guapimirim, Parada Modelo, Bananal e Guapimirim também funcionarão normalmente.

A concessionária anunciou a volta do serviço no mês passado e desde então não houve nenhuma alteração no cronograma.

Os guapimirienses que utilizam o trem para ir a Duque de Caxias ou à capital carioca, por exemplo, estão há mais de seis meses sem o serviço. Em abril deste ano, o serviço foi interrompido em parte do ramal Guapimirim, que liga esse município a Saracuruna, em Duque de Caxias. Desde então, esse transporte ferroviário só vai até Citrolândia, no município vizinho de Magé.

A concessionária interrompeu a circulação em Guapimirim, por conta da “severa degradação da estrutura física de três pontes ao longo da linha após as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro”. O referido ramal passou por manutenções.

E diferentemente de outras ocasiões, a SuperVia não disponibilizou ônibus até estações em outras localidades. O cidadão guapimiriense sentiu no bolso os transtornos com a ausência do serviço. Com menos opções para ir ao Rio, restava o ônibus ou o transporte alternativo, cuja passagem é cara nos dois casos.

A tarifa do trem é de R$ 5 e a de integração com ônibus intermunicipal ou metrô é de R$ 8,55. Já a passagem de ônibus, em dinheiro, de Guapimirim para o Rio é de R$ 12,25, enquanto que a de van, R$ 13,20. Se o pagamento desses dois últimos transportes for pelo Riocard Mais, R$ 8,55, com a função Bilhete Único Intermunicipal ativada.