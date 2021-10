A Operação Entulho Zero acontece em diferentes bairros - Secom - Prefeitura de Guapimirim - Divulgação

A Operação Entulho Zero acontece em diferentes bairrosSecom - Prefeitura de Guapimirim - Divulgação

Publicado 07/10/2021 05:49

Guapimirim – A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, fará um novo mutirão de coleta de entulho e de galhos de árvores durante o mês de outubro deste ano. Ontem (6/10) foi na Praça Niterói, na Praça Paulo Terra e na Barreirinha. Hoje (7) será no bairro Cotia.

As ações são realizadas de segunda a sexta-feira e fazem parte da “Operação Entulho Zero”. Cada dia atua num bairro diferente. Desse modo, a população pode se organizar para o descarte apropriado de entulho. Essas ações de limpeza urbana são constantes.

No dia 1º deste mês, os agentes de limpeza estiveram no Centro e em Parada Modelo. No dia 4, na Caneca Fina. E no dia 5, no Iconha e no Limoeiro.

Veja o cronograma para outubro/2021:

* Dia 7/10 (quinta-feira) – Cotia

* Dia 8/10 (sexta-feira) – Centro, Parada Modelo (ruas principais) e Bairro Teixeira

* Dia 11/10 (segunda-feira) – Vale do Jequitibá

* Dia 12/10 (terça-feira) – Quinta Rosângela e Segredo

* Dia 13/10 (quarta-feira) – Parque Freixal

* Dia 14/10 (quinta-feira) – Quinta Mariana e Bananal

* Dia 15/10 (sexta-feira) – Centro, Parada Modelo (ruas principais) e Parque Santa Eugênia

* Dia 18/10 (segunda-feira) – Garrafão, Barreira, Monte Olivete e Parque Silvestre

* Dia 19/10 (terça-feira) – Garrafão, Barreira, Monte Olivete e Parque Silvestre

* Dia 20/10 (quarta-feira) – Paiol

* Dia 21/10 (quinta-feira) – Paiol

* Dia 22/10 (sexta-feira) – Centro e Parada Modelo (ruas principais)

* Dia 25/10 (sexta-feira) – Vila Recreio, Cantagalo, região do pórtico de entrada de Guapimirim e Worthington

* Dia 26/10 (terça-feira) – Vila Recreio, Cantagalo, região do pórtico de entrada de Guapimirim e Worthington

* Dia 27/10 (quarta-feira) – Jardim Modelo

* Dia 28/10 (quinta-feira) –Jardim Guapimirim

* Dia 29/10 (sexta-feira) – Centro e Parada Modelo (ruas principais)