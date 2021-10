Imagem ilustrativa de um coronavírus - Pixabay - Creative Commons

Imagem ilustrativa de um coronavírusPixabay - Creative Commons

Publicado 06/10/2021 08:46

Guapimirim – Idosos com 70 anos ou mais que ainda não tomaram a terceira dose de vacina contra o coronavírus (Covid-19), em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terão mais uma oportunidade nesta quarta-feira (6/10), das 8h às 11h.

Para receber a dose extra, é preciso ter se vacinado há mais de seis meses contra o Covid-19 desde a última vez. O mesmo vale para os profissionais de saúde, que estão sendo convocados a reforçar a imunização.

Adolescentes de 12 a 17 anos que ainda não se vacinaram poderão fazê-lo na ocasião.

Cabe destacar que a dose de reforço não será do mesmo fabricante que o paciente tomou nas duas primeiras doses. Em Guapimirim, quem se vacinou com Coronavac poderá receber uma dose extra da AstraZeneca, Janssen ou Pfizer. Quem recebeu uma dose da Janssen poderá se vacinar com Pfizer ou Coronavac. Nem Janssen nem AstraZeneca, pois estes dois imunizantes usam a mesma tecnologia de adenovírus.

Em todos os casos, é preciso levar um documento com foto, o Cartão do SUS, a caderneta de vacinação e um comprovante de residência.

A vacinação acontecerá em cinco dos seis postos destinados à campanha:

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

Números da pandemia

Até essa terça-feira (5), já foram aplicadas 68.924 doses de vacinas contra o Sars-CoV2, sendo 43.302 em primeira dose e mais 25.622 em segunda dose.

Ao menos 5.038 adolescentes já receberam a primeira dose de vacina da Pfizer. É o único imunizante aprovado para essa população-alvo por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Desde o início da pandemia, Guapimirim já contabilizou 193 mortes e 6.219, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.