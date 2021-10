Fachada da sede do TJRJ, no Centro do Rio - Marcelo Ciro - Google Mapas - Divulgação

Publicado 05/10/2021 14:53

Guapimirim – O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) reabriu ontem (4) as inscrições para dois concursos públicos para os cargos de Técnico de Atividade Judiciária, no concurso LX, e de Analista Judiciário, no concurso LXI. Para ambos os casos, o prazo para se candidatar vai até às 18h, do horário de Brasília, do próximo dia 13 de outubro. Nesse período também é possível requerer isenção de taxa e atendimento especial.

As provas estão previstas para ocorrer no próximo dia 5 de dezembro para as duas modalidades funcionais.

O referido concurso tinha sido suspenso em abril de 2020, por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19). O mesmo foi retomado no último dia 30 de setembro e está sendo organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), uma organização social (OS) com sede no Distrito Federal.

As provas vão ocorrer nos seguintes municípios: Angra dos Reis, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio de Janeiro, Teresópolis e Volta Redonda.

Os candidatos também poderão optar, no ato de inscrição, concorrer nas vagas reservadas a negros, pardos e índios. Nesse caso, será preciso se apresentar à comissão avaliadora no Rio de Janeiro.

As provas poderão incluir Língua Portuguesa, Direito Constitucional, Ética do Servidor, além de questões ligadas às especificidades dos cargos.

Os candidatos deverão ficar atentos aos prazos de divulgação de gabarito e para recorrer sobre questões aplicadas durante as provas, por exemplo.

Técnico de Atividade Judiciária

Em 2020, eram disponibilizadas 85 vagas para o cargo de Técnico de Atividade Judiciária. Com a atualização do edital em 2021, apenas 10 vagas. Os salários vão até R$ 3.870,06. A taxa de inscrição é de R$ 80.

Dessas 10 vagas, três são para a cidade do Rio de Janeiro e uma de cada para Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis e Volta Redonda.

Para mais informações e inscrição para a vaga de Técnico de Avaliação Judiciária, o link é este: https://www.cebraspe.org.br/concursos/TJ_RJ_20_TECNICO

Analista Judiciário

Em 2020, para o cargo de Analista Judiciário eram disponibilizadas 75 vagas. Com a retificação do edital em 2021, 122 vagas. Os salários podem chegar a R$ 6.373,89. A taxa de inscrição é de R$ 100.

Para esse título, poderão concorrer: assistentes sociais; médicos; médicos psiquiatras; psicólogos; contadores; comissários de Justiça da Infância, da Juventude e do Idoso; analista de execução de mandados; analistas sem especialidades que tenham nível superior; analistas de gestão de tecnologia da informação; analistas de negócios; analistas de segurança da informação; e analistas de sistemas.

As 122 vagas serão distribuídas da seguinte maneira:

* Analista de Gestão de Tecnologia da Informação – 5 vagas

* Analista de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação – 17 vagas

* Analista de Negócio – 15 vagas

* Analista de Projetos – 4 vagas

* Analista de Segurança de Informação – 12 vagas

* Analista de Sistema – 17 vagas

* Analista Judiciário (AJ) sem especialidade – 10 vagas

* Analista de Execução de Mandados (OJA) – 5 vagas

* Assistente Social – 10 vagas

* Comissário da Infância, da Juventude e do Idoso – 5 vagas

* Contador – 5 vagas

* Médico – 6 vagas

* Médico Psiquiatra – 1 vaga

* Psicólogo – 10 vagas

As vagas são para todas as 11 regionais do TJRJ, inclusive com possibilidade para a 7ª, em que a Comarca de Guapimirim faz parte. Várias dessas vagas são para o cadastro de reserva.

Para mais informações e inscrição para a vaga de Analista Judiciário, o link é este: https://www.cebraspe.org.br/concursos/TJ_RJ_20_ANALISTA