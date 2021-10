A vacinação é destinada a idosos a partir da faixa etária indicada que receberam a segunda dose há mais de seis meses - Pixabay - Creative Commons

Publicado 01/10/2021 06:22

Guapimirim – Idosos com 75 anos ou mais poderão tomar a vacina de reforço contra o coronavírus (Sars-CoV2), em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (1/10), das 8h às 11h, nos seis postos destinados à campanha:

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Drive-thru no bairro Cotia.

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Posto de Saúde do Orindi.

O principal requisito para receber essa terceira dose é ter tomado a segunda seis meses atrás, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

O idoso com 80, 81, 82 anos ou mais, por exemplo, que não tomou ainda a dose adicional e esteja dentro do critério estabelecido poderá se imunizar normalmente.

Além disso, é preciso apresentar um documento com foto, um comprovante de residência, o Cartão do SUS e a caderneta de vacinação.

Números atualizados da pandemia

Até essa quinta-feira (30/9), já foram aplicadas 67.683 doses de vacinas contra Covid-19, sendo 43.107 em primeira dose e mais 24.756 em segunda dose. Ao menos 4.952 receberam a primeira dose de imunizante contra a doença.

O município já registrou um total de 192 óbitos desde o início da pandemia e 6.196 casos confirmados.