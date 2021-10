Dia Internacional do Idoso - Foto: Tatiana Fontes

Publicado 30/09/2021 17:59

Guapimirim – O Dia Internacional do Idoso será celebrado em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com vacinação contra a gripe, aferição de pressão arterial e testagem de glicose. O evento ocorrerá nessa sexta-feira (1/10), das 8h às 11h, na Praça da Emancipação, no Centro, próximo ao Centro de Convivência do Idoso e da Juventude.

As ações são promovidas pelas secretarias municipais de Saúde e a de Assistência Social e Direitos Humanos.

A imunização contra a gripe é importante para reforçar a proteção aos idosos e descartar qualquer dúvida entre gripe e coronavírus (Sars-CoV2). Por conta da pandemia, a vacinação contra a gripe foi estendida, tendo em vista que o público prioritário é pessoas da terceira idade. Por elas terem se vacinado contra o Covid-19 entre o início e o meado de 2021, era preciso respeitar um intervalo de algumas semanas para não misturar os dois tipos de imunizantes.

Vale destacar que o idoso que tomou a terceira dose de imunizante contra o coronavírus e ainda não se vacinou contra a gripe terá de aguardar um período mínimo de duas semanas. Em todo o caso, é importante consultar um profissional de saúde para tirar essa dúvida.

O Dia Internacional do Idoso foi aprovado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1990, sendo comemorado pela primeira vez no ano seguinte. O objetivo da data é conscientizar sobre a necessidade de se respeitar, proteger e de criar políticas públicas de inclusão social para a terceira idade.