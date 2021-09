Estação de trem de Guapimirim - Divulgação/Internet

Estação de trem de GuapimirimDivulgação/Internet

Publicado 28/09/2021 09:31

Guapimirim – Os trens da Supervia voltarão a circular em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a partir do próximo dia 18 de outubro, de acordo com a concessionária. Desse modo, as estações Parada Ideal, Jardim Guapimirim, Parada Modelo, Bananal e Guapimirim também funcionarão normalmente.

Os trabalhadores que precisam ir ao Rio ou a Duque de Caxias, por exemplo, poderão contar com esse transporte e tentar economizar, tendo em vista o alto custo das passagens de ônibus e de vans.

Ainda, segundo a empresa, as operações vão retornar uma semana antes do previsto. Foi instalado um bueiro ferroviário próximo à estação de Parada Ideal.

A circulação de trens nesse município está interrompida desde abril deste ano. Na época, a Supervia disse que uma ponte entre as estações de Parada Ideal e Parada Modelo tinha sido comprometida pelas fortes chuvas.

Outras duas pontes no mesmo ramal – entre Saracuruna e Magé – também passaram por manutenções em 2021.