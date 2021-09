Incêndios em regiões de mata de Guapimirim têm sido constantes - Guapimirim ao Vivo - Divulgação

Publicado 27/09/2021 21:40 | Atualizado 27/09/2021 21:48

Guapimirim – Um incêndio florestal foi registrado na Estrada da Barreira, no bairro Barreirinha, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesse domingo (26/9). O fogaréu estava numa localidade conhecida como Rampa do Voo Livre.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h29, e as chamas foram controladas às 17h52. O fogaréu foi contido 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (2º GSFMA), de Magé. A ação também contou com a participação da Defesa Civil Municipal de Guapimirim.

Incêndios florestais na região e nessa época do ano têm sido constantes. Os rios estão operando abaixo do limite crítico, por conta do tempo seco e da estiagem de chuvas. Tudo isso torna o trabalho dos brigadistas ainda mais difícil, já que há uma escassez de água.

Os bombeiros recomendam que a população não solte balões, não queime o lixo nem jogue guimbas de cigarro em áreas de vegetação. Os incêndios podem destruir a fauna e a flora, incluindo animais e plantas em risco de extinção, respectivamente.

O artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) estabelece pena de dois a quatro de prisão mais multa para quem provocar incêndios florestais. As sentenças podem variar se forem constatados danos à fauna também.

De maio a setembro deste ano, a “Operação Fumaça Zero”, de combate a queimadas, já emitiu ao menos 10 notificações preventivas de incêndio para propriedades em áreas de vegetação. Os alertas, emitidos pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e pela Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade de Guapimirim, têm como públicos-alvo infratores ambientais e donos de fazendas em áreas próximas a parques e áreas de proteção ambiental.

Incêndios florestais recentes em Guapimirim

De julho deste ano para cá, foram registrados vários episódios de incêndios em áreas de mata. Um deles foi no dia 24 de agosto, no bairro Cotia. Os agentes só conseguiram conter o fogaréu cinco horas depois.

No dia 25 de agosto, também ocorreu um incêndio florestal na RJ-122, rodovia estadual que liga Guapimirim a Cachoeiras de Macacu, na altura do KM 9 da via.

Em 16 de julho, um princípio de incêndio foi contido no bairro Parque Santa Eugênia.

Denúncias sobre queimadas no estado do Rio de Janeiro podem ser feitas ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou ao Inea pelo telefone (21) 2334-9417.