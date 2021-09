Fachada da Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro de Guapimirim - Izaias França

Publicado 27/09/2021 06:48

Guapimirim – A dose de reforço na vacinação contra o coronavírus (Covid-19) em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, será destinada a idosos com 80 anos ou mais, a partir desta segunda-feira (27/9), das 8h às 11h, nos seguintes postos:

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Drive-thru no bairro Cotia.

Vale frisar que para receber a terceira dose – ou dose de reforço –, é necessário que o paciente tenha sido vacinado pela última vez contra o coronavírus há pelo menos seis meses, ou seja, tem que ter tomado a segunda dose entre janeiro e março deste ano.

A aplicação de uma dose de reforço é por conta da redução da imunidade após um período de imunização e também devido às variantes que têm surgido desde o início da pandemia, o que dificulta o combate ao Sars-CoV2.

Quem se vacinou inicialmente com Coronavac, por exemplo, não receberá o mesmo imunizante na terceira dose. E quem tomou as duas doses da AstraZeneca não receberá o reforço da mesma nem da Janssen, por utilizar a mesma tecnologia de adenovírus. Estudos preliminares mostram que a imunidade com a combinação de vacinas pode ser maior.

Para se vacinar, é preciso apresentar a caderneta de vacinação, o Cartão do SUS, um documento com foto e um comprovante de residência.

A campanha de reforço começou na última quinta-feira (23) em Guapimirim com a população-alvo a partir dos 85 anos. E hoje (27) está focada nos pacientes a partir dos 80 anos. Isso significa que pessoas com 81, 82, 83 ou mais também pode se imunizar normalmente.