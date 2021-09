Base de imunização Praça da Emancipação - Foto/Izaias França

Base de imunização Praça da EmancipaçãoFoto/Izaias França

24/09/2021

Guapimirim – A aplicação de dose de reforço da vacina contra o coronavírus (Sars-CoV2), para idosos a partir dos 85 anos, continua em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (24/9), das 8h às 11h. Para receber essa dose extra, é preciso que a última imunização tenha ocorrido há pelo menos seis meses.

A vacinação ocorrerá nos seguintes locais:

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Drive-thru no bairro Cotia.

Para receber a terceira dose, será necessário apresentar o caderneta de vacinação, o Cartão do SUS, um documento com foto (ex.: carteira de identidade, de trabalho, de motorista ou de entidade de classe profissional) e um comprovante de residência (ex.: conta de luz, de água ou de telefone / internet).

A nova campanha, com foco na terceira idade, começou em Guapimirim nessa quarta-feira (23). Quem se vacinou inicialmente com determinado imunizante não o repetirá na dose extra. O mesmo vale para mulheres grávidas, lactantes e puérperas.

Pacientes que tiveram reações graves a alguma das vacinas precisa informar quando for tomar a dose de reforço.

Números da pandemia

Já foi aplicado um total de 65.792 doses de vacinas contra Covid-19 em Guapimirim, sendo 42.690 em primeira dose e 23.102 em segunda dose.

Ao menos 4.743 adolescentes já receberam a primeira dose. A campanha para esse público teve início no último dia 25 de agosto.

O município registrou 6.153 casos da doença desde e 191 mortes desde o início da pandemia. O número de casos continua aumentando. Na última terça-feira (21), eram 6.120.

O aumento de casos pode estar ligado ao relaxamento de medidas sanitárias, como o uso de máscaras e distanciamento social, por parte da população. As vacinas ajudam a proteger, mas não são garantia absoluta. Elas podem ajudar a minimizar os efeitos em caso de contágio ou reinfecção.