Os balões são biodegradáveis para não causar poluiçãoSecom - Prefeitura de Guapimirim

Publicado 22/09/2021 21:10

Guapimirim – O Dia da Árvore, nessa terça-feira (21/9), em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi celebrado com o lançamento do programa Semear, de reflorestamento planejado em áreas públicas e de preservação permanente. A inauguração aconteceu no Loteamento Vivendas de Guapi, na Rua São José, no bairro Cotia, com o plantio de mudas nativas da Mata Atlântica.

As mudas foram colocadas na recém-criada Área de Preservação Permanente (APP) como parte do Programa de Enriquecimento Florestal com Espécies Nativas.

É de conhecimento público que mais de 70% do território guapimiriense estão em áreas de proteção ambiental (APAs).

Durante o evento, foram plantadas 150 mudas de árvores nativas da região e 110 balões biodegradáveis foram lançados, carregando sementes de palmeira juçara (içara) e da pitangueira, duas espécies nativas da região que estão ameaçadas de extinção.

O evento contou com a presença da prefeita Marina Rocha, do vice-prefeito Natalício da Farmácia – também secretário municipal de Saúde –, de representantes das secretarias do Ambiente e Sustentabilidade e de Educação, ademais de alunos e professores da Escola Municipal Professora Enedir Seixas.

As ações de reflorestamento acontecem num momento importante, tendo em vista as recentes queimadas em áreas de vegetação de Guapimirim e o tempo seco na região.