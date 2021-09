Momento em que o criminoso chega à delegacia, em Guapimirim - Divulgação

Publicado 20/09/2021 19:44

Guapimirim – Um homem de 64 anos foi preso, na madrugada desta segunda-feira (20/9), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por tentativa de feminicídio quadruplamente qualificado. Adailton Pacheco da Silva tentou cortar com uma foice a cabeça da esposa Rosa Maria Pedrosa Simes, de 53 anos. A captura foi feita por agentes femininas da 67ª DP (Guapimirim) conhecidas como “Meninas Superpoderosas”.

A prisão foi considerada em flagrante. O criminoso foi encontrado na residência, separando documentos e roupas para fugir. As investigações preliminares apontam que ele iria para a Paraíba, sua terra natal.

A vítima viveu momentos vistos em filme de terror. Adailton da Silva havia chegado em casa, por volta das 23h do domingo (19), sob efeito de álcool e drogas. Ao saber que a companheira, com quem vivia há cinco meses, iria terminar o relacionamento, ele tentou estrangulá-la na cama, somente parando quando a vítima pressionou suas partes íntimas.

Rosa Maria tentou sair de casa. Aos gritos de “se você não for minha, não será de mais ninguém”, o criminoso pegou uma foice e tentou arrancar a cabeça dela, atingindo-a na testa. A foice ficou presa no osso do crânio da vítima.

Não satisfeito e com requinte de crueldade, Adailton Silva foi à cozinha e pegou uma faca extremamente amolada e voltou a fazer ameaças de que “sangraria” a mulher “até a morte”. A vítima, com o pouco de forças que a restava, conseguiu arrombar a porta de casa e fugir, tendo sido perseguida pelo marido. Ele só parou quando viu que os vizinhos a socorriam.

A vítima chegou desmaiada ao Hospital Municipal José Rabello de Mello, no bairro Bananal, em Guapimirim. Ela precisou passar por uma cirurgia para a retirada da foice. Após a operação, ela conversou com policiais da 67ª DP (Guapimirim), que iniciaram as buscas para capturá-lo.

A prisão de Adailton Pacheco da Silva tem como base os artigos 121 e 14 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940), que tratam sobre tentativa de assassinato com foco no feminicídio. Ele poderá ser sentenciado de 12 a 30 anos de cadeia.

Crimes de violência contra a mulher devem ser denunciados em qualquer delegacia como também no Disque Direitos Humanos, pelo telefone 100, e na Central de Atendimento à Mulher, pelo telefone 180. Os dois últimos serviços são vinculados ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

As “Meninas Superpoderosas”, como são conhecidas as policiais que efetuaram a captura do criminoso, atuam na prisão de acusados de delitos de violência doméstica, feminicídio e de violência sexual.