O artesanato estimula a criatividade - Freepik - Divulgação - Creative Commons

O artesanato estimula a criatividadeFreepik - Divulgação - Creative Commons

Publicado 20/09/2021 16:11

Guapimirim – O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Maria Mercedes Rosa de Carvalho, no bairro Vale das Pedrinhas, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está com inscrições abertas para oficina de artesanato. As atividades começarão no próximo dia 29 de setembro e ocorrerão todas as quartas-feiras, em duas turmas, das 13h às 14h30 ou das 15h às 16h.

Serão 20 vagas no total, sendo 10 para cada turma. Poderão se inscrever usuários do CRAS. As inscrições se encerrarão, quando as turmas atingirem o limite de candidatos.

As atividades serão promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que é um serviço de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), ligado ao Ministério da Cidadania.

Para se inscrever, é preciso levar a identidade, o CPF e o Número de Inscrição Social (NIS), que pode ser o PIS ou o documento utilizado para recebimento de programas sociais como o Bolsa Família, por exemplo.

O CRAS Maria Mercedes Rosa de Carvalho fica na Rua Antonio Raposo Tavares nº 19, no Vale das Pedrinhas.