Para ter atendimento nesta 41ª edição do mutirão, é preciso fazer o agendamento pelo siteReprodução/Internet
Detran.RJ fará mutirão em Guapimirim, no sábado (18/9)
Os atendimentos nessa cidade serão para emissão de identidade e de CNH
Detran.RJ fará mutirão em Guapimirim, no sábado (18/9)
Os atendimentos nessa cidade serão para emissão de identidade e de CNH
Profissionais de saúde de Guapimirim participam de capacitação sobre novo protocolo clínico de doenças sexualmente transmissíveis
Em 2020, 37,6 milhões de pessoas em todo o mundo viviam com HIV, segundo a Unaids
Covid-19: mais de 90% da população-alvo já foram vacinadas em Guapimirim
Mais de quatro mil adolescentes já foram imunizados
Câmara de Vereadores de Guapimirim votará contas de 2019 do ex-prefeito Zelito Tringuelê, em setembro
As contas do ex-mandatário foram reprovadas pelo TCE-RJ e estão disponíveis para votação desde dezembro de 2020
Rua, em Guapimirim, terá estacionamento no lado oposto
Estacionamento será no lado direito da via
Covid-19: vacinação para adolescentes continua em Guapimirim, nesta terça-feira (14/9)
Podem se vacinar jovens de 12 a 17 anos, mesmo que não tenham se imunizado nos primeiros dias de campanha
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