Para ter atendimento nesta 41ª edição do mutirão, é preciso fazer o agendamento pelo site - Reprodução/Internet

Publicado 16/09/2021 11:05

Guapimirim – O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran.RJ) fará um mutirão em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no próximo sábado (18/9). Desta vez, os serviços disponibilizados serão para identificação civil e habilitação.

Para assuntos relativos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), renovação desse documento, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca de permissão para dirigir (PPD), o atendimento será das 8h às 14h.

Já para emissão de primeira ou segunda via da carteira de identidade, o atendimento será das 10 às 16h.

Para ter atendimento nesta 41ª edição do mutirão, é preciso fazer o agendamento pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 ou (21) 3460-4042, das 6h às 21h. Serão disponibilizadas 6.640 vagas para os diversos serviços em unidades espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro.

O órgão insta que os usuários respeitem o horário agendado para evitar filas e aglomerações, por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19), e que evitem levar acompanhantes. O uso de máscara se faz necessário no recinto.

A unidade de Guapimirim do Detran.RJ fica na Estrada do Bananal nº 2.115, no bairro do Bananal. Fica próximo ao Hospital Municipal José Rabello de Mello e ao Fórum de Guapimirim.

Para outros serviços não detalhados na reportagem, nesse próximo fim de semana, o usuário poderá fazer o agendamento para outras cidades.