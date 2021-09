A capacitação foi realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Guapimirim - Prefeitura de Guapimirim - Divulgação

Guapimirim – Profissionais da rede municipal de saúde de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, participaram de uma capacitação, nessa terça-feira (14/9), sobre o novo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (PCDT-IST). O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Saúde e ocorreu no auditório da sede da prefeitura.

Em 2020, houve uma atualização nos procedimentos de triagem, diagnóstico, tratamento e ações de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, hepatites virais, HIV/Aids, entre outras enfermidades causadas por vírus, bactérias e demais microorganismos. O protocolo anterior é de 2015.

HIV no Brasil

Em 2020, havia 37,6 milhões de pessoas com HIV em todo o mundo, de acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Aids (Unaids).

Em 2020, 920 mil pessoas viviam com HIV no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Desse total, 89% foram diagnosticadas. O restante não sabe que é portador do vírus, por não fazer um teste de HIV.

Ainda com base no quantitativo estimado de 920 mil, 77% fazem tratamento com antirretroviral no país e 94% dos pacientes que se tratam são considerados “indetectáveis”, ou seja, não são mais capazes de transmitir HIV, porque a medicação impede a multiplicação de cópias do vírus. Isso não significa que o paciente esteja curada, mas ele pode ter uma vida normal, seguindo as orientações dos profissionais de saúde. Na literatura médica, indetectável é igual a intransmissível (i=i).

O número de contaminação tem diminuído. Em 2012, a taxa de detecção da doença era de 21,9 por 100 mil habitantes. Em 2019, 17,8 por 100 mil habitantes. Houve um decréscimo de 18,7%.

Até outubro do mesmo ano, 642 mil pessoas faziam uso de antirretroviral contra o HIV.

Os índices de mortalidade também diminuíram. Em 2015, o país registrou 12.667 óbitos pela doença e em 2019, 10.565.

A redução de contágios e de óbitos pode ser explicada com o rápido e fácil diagnóstico pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ademais do acesso a medicamentos tão logo que o indivíduo é diagnosticado soropositivo. Quanto mais depressa o tratamento for iniciado, mais rápido o paciente poderá ficar na condição de indetectável após alguns meses, se seguir à risca as recomendações médicas.

É sabido que a camisinha é o método mais tradicional de prevenção contra HIV e de outras ISTs. O preservativo pode ser obtido gratuitamente em hospitais públicos e postos de saúde. O que muita gente não sabe é que também existe a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) como métodos preventivos.

A PrEP é um tratamento preventivo feito à base de antirretroviral, um comprimido por dia, para evitar que a pessoa seja infectada. Em caso de relação sexual desprotegida com um parceiro soropositivo, o medicamento é capaz de inibir a ação do vírus no organismo. A PrEP é disponibilizada gratuitamente pelo SUS e tem como públicos-alvo prioritários gays, travestis, transexuais e profissionais do sexo.

A PEP é utilizada quando o paciente teve algum incidente durante o ato sexual e não sabe a sorologia do parceiro. O tratamento dura 28 dias e também é disponibilizado grátis pela rede pública de saúde. Mas, é preciso iniciar o tratamento em até 72 horas após a relação sexual. Depois de 30 dias, ao fazer novo teste HIV, estando negativo, significa que o tratamento fez efeito. O tratamento é o mesmo em caso de vítimas de estupro.

Antes de iniciar a PrEP ou a PEP, é preciso fazer teste de HIV. Só participa de algum desses programas quem estiver com o resultado negativo. Em caso de positivo, inicia-se o tratamento para portador.

Sífilis no Brasil

Os casos de sífilis no país continuam alarmantes e preocupantes. O vírus pode causar problemas neurológicos, demência, cegueira e também servir de porta para o contágio de HIV.

Existem três formas de contaminação de sífilis: por relações sexuais, por transfusão de sangue, ambas consideradas sífilis adquirida, e quando a gestante passa para o bebê, sendo considerada congênita.

Em 2019, foram registrados 152.915 casos de sífilis adquirida no Brasil. A taxa de detecção é de 72,8 por cada 100 mil habitantes. A maior parte dos casos foi registrada em pessoas de 20 a 29 anos (36,2% dos casos). Em 2018, a taxa de detecção foi de 76,2 por cada 100 mil habitantes.

Em 2019, foram registrados 61.127 casos de sífilis em gestantes. Em 2018, foram 63.182 casos.

Em 2019, o país contabilizou 24.130 casos de sífilis congênita, ou seja, passada de mãe para bebê durante a gravidez. Nos últimos anos, houve um preocupante aumento na taxa de incidência. Em 2009, a taxa era de 2,1 casos por cada mil nascidos vivos. Em 2019, 8,2 casos por cada mil nascidos vivos.

Ainda em 2019, foram contabilizados 173 mortes por sífilis congênita em menores de um ano de idade.

O exame leva poucos minutos e pode ser feito gratuitamente na rede pública de saúde. O tratamento contra sífilis é feito na rede pública de saúde, com injeções de penicilina benzatina (benzetacil).

Hepatites no Brasil

Existem cinco tipos de hepatite: A, B, C, D e E. Este último é raro no Brasil.

A hepatite A pode ser contraída por água ou alimentos contaminados pelo vírus, ademais de contato fecal-oral.

A hepatite B pode ser contraída durante a relação sexual com uma pessoa infectada. Por isso, o uso de preservativos é importante para dificultar o contágio. O vírus está presente no sangue, no esperma e no leite materno.

A hepatite C pode ser contraída na relação sexual com uma pessoa infectada, como também na transmissão de mãe para filho durante a gestação, além do compartilhamento de materiais de uso individual como seringas, alicate de unha, escova de dente, barbeador etc.

Já a hepatite D pode ser contraída se houver a presença do tipo B. E a transmissão se dá de forma similar ao tipo C.

Entre 2000 e 2020, o Brasil registrou 673.389 casos de hepatites A (25%), B (36,8%), C (37,6%) e D (0,6%), de acordo com o Ministério da Saúde. No mesmo período, foram registradas 74.864 mortes, sendo 1,6% (1.189) para o tipo A, 21,3% (15.912) para o tipo B, 76,02% (57.023) para o tipo C e 1% (740) para o tipo D.

Em 2019, por exemplo, o maior percentual de casos notificados de hepatite B foi entre pessoas com 60 anos ou mais, o equivalente a 14,6%. Já entre 2018 e 2019, a maior taxa de detecção do tipo B foi detectada em homens entre 50 e 54 anos.

O tipo C da doença é que o provoca mais óbitos. Com o diagnóstico em tempo hábil e o tratamento, esse número vem diminuindo. Em 2014, foram registradas 2.087 mortes por hepatite C, enquanto que em 2018, 1.491 mortes.

Novos casos de doenças sexualmente transmissíveis em Guapimirim

Em 2020, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, contabilizou ao menos oito novos casos de HIV em Guapimirim, 21 de sífilis e 158 de hepatites virais, sendo oito do tipo A, 70 do tipo B e 80 do tipo C.