A marcação em amarelo foi feita pela reportagem para ajudar o leitor a identificar a rua - Google Mapas

Publicado 14/09/2021 17:20

Guapimirim – A Rua Itajubarana, no Centro de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, passará a ter o estacionamento no lado direito da via a partir das 22h desta terça-feira (14/9).

O anúncio foi feito pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, hoje (14) à tarde.

Até então, os automóveis estacionavam no lado esquerdo da via. Agentes de trânsito vão auxiliar os condutores na mudança.