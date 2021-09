A viagem dos sonhos não passou de imaginação - Divulgação

Publicado 13/09/2021 08:36

Guapimirim – Consumidores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, prejudicados pela pandemia de coronavírus (Sars-CoV2), que não puderam viajar e não conseguem recuperar o dinheiro de volta, poderão aderir ao mutirão de negociação virtual que o Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon RJ) vai promover com as principais companhias aéreas, agências de viagem e empresas de revenda de passagens e de hospedagem. As inscrições começam hoje (13/9) e vão até a próxima sexta-feira (17). As reuniões virtuais ocorrerão entre os dias 20 de setembro e 4 de outubro.

O Procon RJ mediará as negociações entre o cliente e a empresa alvo da reclamação. O encontro será por meio de algum aplicativo, como forma de evitar aglomeração e a propagação do Covid-19. Poderão aderir ao evento os consumidores situados em todos os 92 municípios fluminenses.

O primeiro caso de coronavírus no Brasil foi registrado em 26 de fevereiro de 2020. Muitos viajantes tiveram de suspender e/ou adiar viagens e hospedagens, por conta dos riscos de contágio. Pontos turísticos foram fechados ao público, o acesso por ônibus a determinadas regiões brasileiras foi suspenso e vários países fecharam suas fronteiras e/ou suspenderam voos. As viagens internacionais partindo do Brasil dependiam de autorização de acesso por parte das nações de destino. Em meio ao caos gerado pela maior crise sanitária contemporânea, os serviços turísticos contratados – muitos já pagos por cartões de crédito – foram adiados. Essa foi uma forma amigável que muitas empresas do setor encontraram para não terem de devolver o dinheiro dos passageiros de uma só vez.

O mutirão foi motivado pelo elevado número de queixas recebidas pelo Procon RJ. De fevereiro de 2020 a agosto 2021, foram cerca de quatro mil no setor de turismo e viagens. Em todo o ano de 2019, o órgão recebeu 1.117 reclamações.

“Em fevereiro de 2020, quando os primeiros casos de coronavírus foram confirmados no Brasil, o Procon-RJ começou a receber inúmeras reclamações de consumidores. Prontamente, organizamos um mutirão e conseguimos ajudar milhares de consumidores. Tenho certeza que desta vez não será diferente. O setor está voltando ao normal e, consequentemente, o número de reclamações vem aumentando. Será uma excelente oportunidade para consumidores e fornecedores chegarem a um acordo favorável para ambas as partes”, disse o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

Participarão do mutirão empresas como Azul, CVC, Decolar, Emirates, Gol, Latam, Max Milhas, Viajanet e 123 Milhas.

Os consumidores interessados em participar do mutirão devem preencher um formulário disponível no Google Formulários, neste link: https://forms.gle/n8HEdGRRE5gCLuJS6.