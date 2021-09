O rosto da vítima foi ofuscado pela reportagem para preservar a sua dignidade - Izaias França

Publicado 09/09/2021 17:10

Guapimirim – Um homem em situação de rua morreu de infarto fulminante em Guapimirim, na Região Metropolitana, às 16h08 desta quinta-feira (9/9). A vítima, identificada como Paulo Costa, de aproximadamente 38 anos, vivia nas ruas dessa cidade há uns seis meses e já era conhecida nas redondezas. A reportagem de O Dia acompanhou em tempo real o trabalho dos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de tentar reanimá-lo.

Paulo Costa tinha passado mal pela manhã, foi socorrido por agentes do Samu, tendo sido levado para o Hospital Municipal José Rabello de Mello, no bairro Bananal. No decorrer do dia, ele fugiu da unidade de saúde.

O segundo atendimento a Paulo Costa, por parte do Samu, ocorreu depois que a Guarda Municipal de Guapimirim acionou o Samu. O paciente foi encontrado, tendo um mal súbito na Praça do Bananal, a uns 100 metros do hospital, ao lado do Ginásio Poliesportivo e em frente ao cemitério de Guapimirim.