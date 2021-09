Comirnaty, o imunizante da Pfizer. É o único que tem autorização da Anvisa para aplicação em adolescentes - Pixabay - Creative Commons

Publicado 08/09/2021 19:42

Guapimirim – A imunização contra o coronavírus (Sars-CoV2) em adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades continua em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, amanhã (9/9), no horário de 8h às 11h. Na ocasião, também haverá aplicação de segunda dose.

A campanha ocorrerá em cinco dos seis postos:

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Drive-Thru da Cotia.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Posto do Vale das Pedrinhas.

* Posto da Vila Olímpia.

Será preciso apresentar um documento com foto, o Cartão do SUS e um comprovante de residência. No caso dos adolescentes, o comprovante de endereço pode estar no próprio nome ou no de algum responsável legal. Já no caso dos adultos, no próprio nome ou do cônjuge, por exemplo.

Nesta quarta-feira (8), a vacinação foi dedicada aos pacientes que não puderam tomá-la, por conta do ponto facultativo na última segunda-feira (6), véspera do feriado do Dia da Independência do Brasil.