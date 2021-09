A imunização é fundamental para tentar garantir proteção contra as variantes do coronavírus - Pixabay - Creative Commons

Publicado 03/09/2021 22:16

Guapimirim – Ao menos 2.691 adolescentes, com idades entre 12 e 17 anos, já receberam a primeira dose de vacina contra o coronavírus (Sars-CoV2) em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, até esta sexta-feira (3/9), de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

A imunização para pessoas dessa faixa etária começou no último dia 25 de agosto após deliberação da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Cosems/RJ).

Os adolescentes estão sendo vacinados com o Comirnaty, da Pfizer, o único imunizante autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para esse público.

Vacinação e pandemia

Ao todo, já foram aplicadas 56.101 doses de vacinas contra o Covid-19 para adultos com e sem comorbidades ou deficiências, sendo 39.912 em primeira dose e mais 16.189 em segunda dose.

A partir dos números da primeira dose, é possível afirmar que o município já imunizou 87,4% da população-alvo, que é de 45.667 pessoas, conforme meta inicial estabelecida pela SES, com base no Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.

Quando o total de primeira dose é comparado ao índice de habitantes, pode-se dizer que 65% dos moradores de Guapimirim estão imunizados. A população estimada é de 61.388 pessoas, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

São aplicadas doses da Pfizer, Coronavac, AstraZeneca e Janssen. Esta última é dose única. Já as demais, duas doses.

O município já contabilizou 185 óbitos e 5.835 casos confirmados da doença desde o início da pandemia, em 2020.