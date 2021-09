Para estimular a vacinação, a Prefeitura de Guapimirim produziu um vídeo promocional - Freepik/Reprodução

Publicado 02/09/2021 06:38

Guapimirim – Chegou a vez dos adolescentes a partir dos 12 anos sem comorbidades de se vacinarem contra o coronavírus (Sars-CoV2) em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nessa quinta-feira (2/9).

Excepcionalmente nessa ocasião, a imunização ocorrerá em horário diferenciado, das 17h às 20h, exclusivamente no Drive-Thru da Cotia, no bairro Cotia. Na referida cidade, a campanha é feita geralmente no período da manhã.

Para estimular a vacinação, a Prefeitura de Guapimirim produziu um vídeo promocional com palhaços, destacando a importância de se proteger contra o coronavírus.

É preciso ter em mãos o Cartão do SUS, um documento com foto e um comprovante de residência no próprio nome ou do responsável legal.

Na quarta-feira (1), foi a vez de os jovens de 15 anos ou mais se vacinarem. Quem tem 13, 14 anos ou deixou de se vacinar no dia indicado poderá fazê-lo normalmente.

Os adolescentes estão recebendo doses da Comirnaty, da Pfizer, o único imunizante autorizado para eles pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A campanha de imunização contra Covid-19 para adolescentes, em Guapimirim, começou no último dia 25 de agosto, após deliberação do governo estadual e depois de vacinadas as populações-alvo de faixas etárias superiores e com deficiências e comorbidades.