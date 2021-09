Base de Imunização da Praça da Emancipação - Imagem: Izaias França

Publicado 01/09/2021 06:59

Guapimirim – A vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV2) em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, será destinada a adolescentes a partir dos 15 anos sem comorbidades, nessa quarta-feira (1/9), das 8h às 11h.

A imunização acontecerá em quatro dos seis postos destinados à campanha:

* Drive-Thru da Cotia.

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Posto do Vale das Pedrinhas.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

Será preciso apresentar um documento com foto, o Cartão do SUS e um comprovante de residência no próprio nome ou do responsável legal.

Os adolescentes com 16 e 17 anos, por exemplo, que não se vacinaram antes poderão fazê-lo normalmente nessa quarta-feira (1), tendo em vista que a imunização é voltada para pessoas a partir dos 15 anos, não exclusivamente.

Em Guapimirim, a etapa de vacinação em adolescentes começou no último dia 25 de agosto, após autorização da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Primeiramente, foram beneficiados os adolescentes com doenças crônicas e/ou deficiência. Depois, a imunização foi estendida aos demais sem comorbidades. A meta é vacinar pessoas de 17 a 12 anos.

A campanha tem sido realizada por faixas etárias decrescentes. Os adolescentes estão recebendo doses da Pfizer, o único imunizante aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para essa população-alvo.

Já os adultos podem se vacinar com Pfizer, AstraZeneca, Coronavac ou Janssen. Esta última é de dose única, enquanto que as demais, duas cada.