O animal estava debilitado e recebeu tratamento veterinário Prefeitura de Macaé / Divulgação

Publicado 28/08/2021 13:45

Guapimirim – Um macaco-bugio de, aproximadamente, um ano, cuja espécie é ameaçada de extinção, foi entregue ao Centro de Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ), em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (25/8). O animal passará por um processo de readaptação para ser reintroduzido ao habitat natural, na Mata Atlântica da Floresta da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro.

O animal foi resgatado em Carapebus, no Norte Fluminense, por uma equipe da Guarda Ambiental. Ele estava preso a uma cerca e bastante debilitado. O macaco-bugio foi entregue à Guarda Ambiental de Macaé, cidade vizinha, para receber cuidados veterinários. Após sete dias de tratamento, ele foi transferido para um viveiro por mais 12 dias para se recuperar e então ser levado ao CPRJ.

O artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) estabelece pena de seis meses a um ano de detenção para quem caçar, pegar, perseguir ou matar animal silvestre ou de espécies nativas sem a devida autorização de órgão competente.

O CPRJ

O Centro de Primatologia do Rio de Janeiro é referência em estudos, pesquisas e preservação de espécies de primatas da Mata Atlântica. Em funcionamento desde 1975, ocupa uma área de mais de 264 hectares no núcleo Paraíso do Parque Estadual dos Três Picos (PETP), no bairro Paraíso, em Guapimirim.

Dentre os estudos de relevância no CPRJ, em execução no momento, vale a pena citar alguns, tais como: pesquisas do coronavírus (Sars-CoV2) em primatas neotropicais; desenvolvimento de vacina contra febre amarela para primatas netropicais; investigação de casos de malária autóctones na Mata Atlântica fluminense; e o potencial de transmissão do espumavírus em humanos. Os espumavírus são um tipo de retrovírus que causam imunodeficiência em algumas espécies de macacos.

O CPRJ é subordinado ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e possui parcerias com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade de São Paulo (USP), entre outras instituições de ensino e pesquisa no Rio de Janeiro e em outros estados.